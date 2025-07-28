Pasha Holding, Mandarin Oriental Bodrum’a ortak oldu

Aliyev ailesiyle bağlantılı dünyaca ünlü Pasha Holding Grubu, Azerbaycanlı'da bankacılık sektörünün üçte birini yönetiyor.

Pasha Holding, turizm sektörüne yatırım yaparak Muğla'da bulunan Mandarin Oriental Bodrum’a 500 milyon euro ile yüzde 50 ortağı oldu.

MANDARİN ORIENTAL

Mandarin Oriental, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce 650 milyon euroluk yatırımla inşa edildi.

Otel, Uzakdoğu kökenli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olarak biliniyor.

YENİ DEV YATIRIM ANLAŞMALARI

İki dev holdingin bölgedeki turizm yatırımlarını arttırmak üzere yeni anlaşmalar yaptığı belirtiliyor.

LEYLA VE ARZU ALİYEVA BAĞLANTISI

Pasha Holding’in Aliyevlerle doğrudan bağlantısı görünmese de kayıtlara göre büyük ortaklarının Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva olduğu aktarıldı.

ASTAŞ HOLDİNG

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’a kazandırdığı 132 konaklama ünitesine sahip olan otel Avrupa’nın ve dünyanın, en iyi resort otelleri arasında gösterilerek dünya çapında 140’ı aşkın ödül aldı.

Astaş Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov geçtiğimiz yıl ortaklık sözleşmesini imzaladı.

YÜZDE 50 HİSSESİNİ ALDI

Şirketin yüzde 50 hissesini Azeri grup almıştı. Azeri grubun Mandarin Oriental’e ortaklık için yaklaşık 500 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Astaş Holding’in yatırımcısı olduğu 132 konaklama ünitesine sahip Bodrum’daki otel projesinin inşaatına Eylül 2011’de başlandı. Proje, 7 Temmuz 2014’te açıldı.

PAŞAYEV AİLESİ’NİN ÜYESİ ALİYEV

Mandarin Oriental’in içinde değeri 8-15 milyon Euro arasında değişen yüzme havuzlu ultra lüks villalar bulunuyor.

Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Paşa Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün yüzde 33’ünü tek başına yönetiyor.

MİHRİBAN ALİYEVA DA PAŞAYEV AİLESİNDEN

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva da Paşayev ailesinin bir üyesi.

Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da faaliyet gösteren Pasha Bank, 2013 yılında Türkiye’ye geldi.

Holdingin 2021 Aralık ayı itibarıyla 15.5 milyar Manat (9,5 milyar dolar) varlığı bulunuyor.