Patates siğiline karşı verilen destek artırıldı

Tarımdaki verimi artırmak için ürüne zarar veren unsurlarla mücadeleye de destek veriliyor. bu kapsamda çiftçilere patates siğiline karşı verilen desteğin tutarı artırıldı.

Tarımda verilen desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartı aranıyor.

Destekleme ödemesinin tutarı 125 lira oldu

Çiftçilere "patates siğili" hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda dekar başına yapılacak destekleme ödemesinin tutarı 110 liradan 125 liraya çıkarıldı.

Söz konusu destekten, üretim sezonuna ait ürün ve parsel bilgileri ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler faydalanabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hastalık görülen arazi nadasa bırakılırsa

Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya buraların nadasa bırakılması durumunda ÇKS'ye dahil çiftçilere 2022 yılı üretim sezonu alternatif uygulamaları için dekar başına 125 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödeme planı, bu yıldan itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. 3 yılı kapsayacak ödeme bu yıl yapılacak.

21 Kasım'a kadar başvurulması gerekiyor

AA'nın haberine göre, söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 21 Kasım 2022'ye kadar ÇKS kaydını yaptırdıkları il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunacak. Başvuruların yılı ve dönemi içinde yapılması gerekiyor.