Patates üreticileri fiyatların yükseleceği söylemlerini yalanladı

Hem sektör temsilcileri hem de üreticiler son dönemde fiyat spekülatörlerinin iddia ettiği gibi fiyat artışı olmayacağını söyledi.

Son günlerde aracı ve stokçuların ortaya attığı "Patateste kıtlık var" söylemleri arttı.

Bu dedikodulara Afyon'daki üreticilerden cevap geldi...

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve ilçesi Sandıklı'da patates üretimi sürüyor.

Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, çalışan işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor. Bu şekilde satışa hazır hale getirilen patatesler tarlatan alıcı buluyor.

FİYAT ARTIŞI SÖYLENTİLERİ YALAN

Patates fiyatları kalitesine göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar 40 kuruş ile 90 kuruş arasında seyrederken, hem sektör temsilcileri hem de üreticiler son dönemde spekülatörlerinin iddia ettiği gibi ciddi oranda fiyat artışı beklemediklerini söyledi. Bunun yanında patates üretiminin yeterli olduğu ve ülke genelindeki patates ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceği de vurgulandı.

"FİYATLAR YÜKSEK DEĞİL"

Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, bu yılki patates fiyatlarının üreticiyi zarar ettirmeyeceğini belirterek, "Ne tüketiciye ne de üreticiye zarar vermeden ikisini de orta yolda götürmeye çalışıyor hükümetimiz. Afyonkarahisar'da patates fiyatları çok düşmüştü. Düştüğünde üreticimiz tedirgin olmaya başladı. Şimdi fiyatlar biraz düzeldi. Hükümet buna müdahil oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız patates alacağını söylediğinde, bu kez de tüketicimiz tedirgin olmaya başladı. Tüketicimiz yüksek fiyatlara çıkar mı diye tereddüt içinde. Ama yüksek fiyatlar değil, şu anda normal şartlarda patates alımları devam ediyor" dedi.

"ÜRETİCİ ZARAR ETMİYOR, TÜKETİCİYE DE YÜKSEK FİYAT YANSIMIYOR"

Patatesin maliyetinin 40- 60 kuruş arasında değiştiğini anlatan Başkan Ahmet Çankaya, şöyle devam etti:

"Şu anda satışlar 90 kuruş oldu. Üretici tabii ki zarar etmemeye başladı. Tüketiciye de fazla bir yüksek fiyat yansımıyor. Bunun için herhangi bir tereddüt olacak bir şey yok. Afyonkarahisar'dan üreticilerimizin rahatlayabilmesi adına Tarım Bakanlığımız, Atatürk Orman Çiftliğimizin Dinar, Tatarlı, Başmakçı, Sandıklı, Çölovası bölgelerinden patates almasına yardımcı oldu. Şuhut, Çobanlar, İhsaniye, merkezden Türk Şeker alım yapmaya başladı. 85 ila 90 kuruş arasında patates alımları devam ediyor. Burada fiyatlar 85-95 kuruşu görünce tüketicimiz biraz tereddüt etmeye başladı. Geçen yılki gibi fiyatların yüksek rakamlara gelebileceğini düşündü. Yüksek fiyatlarda değil. Korkulacak bir şekilde fiyatlar yükselmiyor. Ancak sadece fiyatlar çiftçimizin zararlarını karşılayabilecek bir şekilde yükselme var. Zarar etmesin çiftçi en azından ürettiğinin karşılığını da alsın. Kar edemezse de zarar etmesin diye fiyatlarda biraz kıpırdama var" diye konuştu.

"300 KİLOGRAM PATATES TOHUMU EKTİK"

Beyyazı beldesinde patates üretimi yapan ve tarlasına 'marabel patates' ektiğini belirten Abdülkadir Çetiner, "Yazlık olan patatesimizi mart ayında ektik. 1000 metrekareye 300 kilogram patates tohumu ektik. Ağustos ayının başlarında sökülmesi gerekiyordu. Bu zamana kaldı. 10 bin metrekarelik alana ektim. Ortalama 28- 30 tona yakın patates aldık. Marabel patatesimiz kızartmalık da oluyor, haşlamalık da oluyor, Afyon ekmeğinde de kullanılıyor. Lezzetli de güzel lezzeti var" dedi.

"FİYATLARIN YÜKSELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sandıklı'ya bağlı Alagöz köyünde patates üreticisi Ramazan Kunt, "Sandıklı patates üretimi bakımından Türkiye'nin yüzde 20'sinin ihtiyacını karşılayabilecek bir ekim alanına sahip. Spekülatörler, fiyatların yükseldiğini ve yükseleceğini söylüyor. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Şu anda tarlalarımızda patatesimiz 45-50 kuruşa satılıyor" diye konuştu.

FİYATLA İLGİLİ YÜKSELME OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Nevşehirli patates alıcısı Salih Yurdusev, "Yaklaşık 2 aydır Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesinde patates alımı yapmaktayım. Hasat baktığın zaman güzel gözüküyor. Fiyatla ilgili yükselme olacağını düşünmüyorum. Ama üretici en azından zarar etmek istemiyor" dedi.





































