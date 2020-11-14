Patates üreticileri tüketim fazlası ürün için ihracat teşviki bekliyor

Nevşehir'de sektör temsilcileri ve patates üreticileri, bu yıl yüksek verimden dolayı tüketim fazlası oluşan patates için ihracat teşviki talep ediyor.

Farklı yörelerdeki hasadın ardından bozulmadan muhafaza edilerek yıl içinde piyasaya sürülmesi için Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'e getirilen patates, tüf kayalar oyularak yeraltına yapılan doğal soğuk hava depolarına alınıyor.

ÜRETİCİLER PATATESİN İHRAÇ EDİLMESİNİ İSTİYOR

Üreticiler, geçen yıllara kıyasla üretim alanı ve verimi yükselen patatesin yurt dışına pazarlanması için gerekli adımların hızla atılmasını istiyor.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, yetkililerden, sektörün desteklenmesini ve yurt içindeki ihtiyaç fazlası ürünün pazarlanmasına katkı sağlanmasını beklediklerini söyledi.

PATATESİN DEPODAN ÇIKIŞ FİYATI 50 KURUŞ-1 LİRA ARASI

Yıldırım, bir kilogram patatesin depodan çıkış fiyatının ürünün kalitesine göre 50 kuruş ila 1 lira arasında değiştiğini belirterek şöyle dedi:

"Bu yıl çiftçilerin patates üretimine daha çok kayması nedeniyle üretim fazlalaştı. Pandemi dolayısıyla zincir restoranlar, otel ve hazır yiyecek birimlerinin kapalı veya kısıtlı olması patates tüketimini düşürdü. Bu yıl belki tüketici ucuz patates yiyecek ama bir sonraki yıl üretici ekmezse gelecek yıllarda kilosu 10 liraya patates bulamayız. Dünyada en ucuz patates şu an Türkiye'de. Kurların yüksek olması nedeniyle ihracata ton başına en az 50 dolar destek verilmesi lazım. Bu ürünleri yurt dışına satmazsak üreticinin yarası biraz daha büyüyecek. Geçen yıllar yaklaşık 4 milyon 500 bin ton patates üretilirken bu yıl 5 milyon ton civarında üretim var. Bitkisel üretim içinde patates en pahalı maliyeti olan üründür. Kilogramı 1 liraya mal oluyor, 50 kuruşa satılan patates üreticisine yüzde 50 zarar ettiriyor."

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner de il genelindeki depolarda yüzbinlerce ton patatesin bulunduğunu, iç piyasadaki tüketimin yeterli olmadığını ifade etti.

Maliyetin altındaki ürün satışının çiftçinin sıkıntılı bir sürece girmesine neden olacağına işaret eden Çalışkaner, ihracatın artırılması için topyekun bir çalışma beklediklerini dile getirdi.

"BU YIL PATATES PARA ETMİYOR"

Patates üreticilerinden Mustafa Taşkın da çiftçinin bu yıl yeterli gelir elde edememesi durumunda gelecek sezon ekim yapmakta zorluk çekeceğini belirterek, "Bu yıl patates para etmiyor. Maliyetinin altında satış nedeniyle zarar ediyoruz. Gübre ve elektrik girdisi pahalı." diye konuştu.