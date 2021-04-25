Patent başvuruları koronavirüse rağmen arttı

Patent başvuruları çalışmanın ve üretmenin çabası olarak kabul görürken pandemi döneminde artması bu çabanın devamı niteliğinde şeklinde yorumlanarak verdi.

Patent Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çavuşoğlu, bu yılın ilk 2 ayında salgının son hızla devam etmesine karşın patent başvuruları yüzde 50 civarında ve faydalı model başvuruları yüzde 111 civarında arttığını belirtti.

Patent Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çavuşoğlu, salgının patent başvurularını etkilemediğini ve 2019'a göre geçen yıl patent sayısının arttığını söyledi.

PATENT BAŞVURULARI HAZİRANDAN SONRA HIZ KAZANDI

Geçen yıl patent başvurularında yüzde 1, faydalı model başvurularında yüzde 23, marka başvurularında yüzde 31, tasarım başvurularında yüzde 17 artış olduğunu belirten Çavuşoğlu, özellikle salgının ilk aylarındaki eve kapanma döneminde biraz duraklama olsa da hazirandan itibaren artışın devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'de son yıllarda en çok patent başvurusunun makine, telekom, sağlık ve insanların ihtiyaçları için kullandığı beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi gündelik ürünlerde yapıldığını bildiren Çavuşoğlu, salgın sürecinde ise özellikle sağlık ve salgınla mücadele ürünleriyle ilgili çok miktarda patent ve faydalı model başvurusu yapıldığını anlattı.

PATENT BAŞVURULARINDA İLK SIRAYI ÇİN ALIYOR

Çavuşoğlu, uluslararası patent başvurularında ilk sırayı Çin patentlerinin aldığına işaret ederek, 2019'da bir önceki yıla göre uluslararası patent başvurusunun yüzde 5 artmasına karşın Türkiye'de bu rakamın yüzde 46 arttığını bildirdi.

"SAĞLIK ARAÇ-GEREÇLERİNDEKİ PATENT SAYISI İLAÇ PATENTLERİNDEN DAHA FAZLA"

Patent Hareketi Derneği Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık sektöründeki patent sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiğini, uluslararası patent başvurularının yüzde 6,9'unun medikal teknolojiler ve sağlık alanında yapıldığını belirterek, "Türkiye'de daha önce kişisel kullanım için ürünler, makine ve cihazlar en çok başvuru yapılan alan iken, geçen yıl sağlığın en çok başvuru yapılan alanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.