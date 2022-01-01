Patent, marka tescili ve coğrafi işaret başvuru ücretleri belirlendi

Yeni marka başvurusunda bulunacaklar için, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2022 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayınlandı.

PATENT VE FAYDALI ÜRÜNÜCRETLERİ 14,75 LİRA

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 14,75 lira, marka tescil ücreti 436,78 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 6,27 lira oldu.

TASARIM TESCİH BAŞVURUSU 71,95 LİRA

1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek tebliğe göre, tasarım tescil başvuru ücreti ise 71,95 lira olarak tespit edildi.