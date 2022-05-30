Patentte, Şişli ve Esenyurt ilçesi 77 ili geride bıraktı

İstanbul'un Şişli ilçesinden 357, Esenyurt ilçesinden ise 253 patent başvurusu yapıldı. Bu, yurt genelinde birçok kentten daha iyi bir başvuru oranı olarak değerlendirildi.

Bir ürünün ilk kez düşünülerek hayata geçmesi ile birlikte üretilirken fikrin taklit edilerek haksız rekabet yaratılmaması için patentinin alınması gerekiyor. Bu konuda yapılan bir araştırma ise iki ilçeden yapılan başvuruları sayısal açıdan öne çıkarttı.

Fikri, sınai ve mülkiyet haklarında İstanbul'da bulunan birçok ilçe, Türkiye genelindeki birçok kentten daha iyi bir performans gösteriyor.

Patent alımı ile ilgili hizmet veren bir kurumun genel müdürü Cumhur Akbulut, "Şişli ilçesi toplam 357 patent başvurusu yaptı. Şişli'yi İstanbul sanayisini önemli merkezleri arasında yer alan Esenyurt takip ediyor. Bu ilçemizdeki patent başvurusu ise toplam 253." ifadelerini kullandı.

İstanbul, patentte lider konumunda

Akbulut, Türkiye’deki ekonomik hacmin yarısından fazlasının İstanbul’dan elde edildiğini belirterek, bu durumun patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularında da kendisini gösterdiğini bildirdi.

Şişli'deki patent başvuruları 77 ilin üzerinde kaldı

Özellikle İstanbul’un Şişli ilçesinden yapılan patent başvurularının Ankara, İzmir ve Bursa dışında diğer illerden daha fazla olduğunu aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Fikri, sınai ve mülkiyet haklarında iller ve ilçeler özelinde homojen bir dağılım yakalarsak bu durum ekonomik olarak elde edeceğimiz girdilerin artması sağlayacak. Bu çerçevede, İstanbul'un Şişli ilçesi toplam 357 patent başvurusu yaptı. Şişli'yi İstanbul sanayisini önemli merkezleri arasında yer alan Esenyurt takip ediyor. Bu ilçemizdeki patent başvurusu ise toplam 253 olarak kayıtlar yer buluyor. Her iki ilçemiz de Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en fazla patent başvuru yapılan merkezler içerisinde. Esenyurt bölgesinde yaklaşık 3 bin sanayi tesisi bulunuyor."





İstanbul'da en az patent başvurusu yapılan ilçe: Adalar

İlave olarak İstanbul'da üç başvuruyla Adalar'ın en az patent başvurusu yapılan ilçe olduğunu ileten Akbulut, her bir ilçede üretim yapan tüm işletmelerin en az bir patent başvurusu olması gerektiğini ifade etti.