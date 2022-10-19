Pay senedi yatırımcı sayısında rekor kırdı

MKK'nın paylaştığı verilere göre, pay senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor seviyeye yükseldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, pay senedi yatırımcı sayısındaki değişimler ve gelinen aşama gözler önüne serildi.

Pay senedi yatırımcı sayısı en üst seviyeye ulaştı

Buna göre, pay senedi yatırımcı sayısı 18 Ekim itibarıyla 2 milyon 752 bin 303'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Bir yılda yatırımcı sayısı yüzde 17 arttı

Yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 407 bin 361 olurken, bu durum yüzde 17'lik artışa işaret etti.

Aylık artış yüzde 5 oldu

Aylık bazda bakıldığında ise pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 5 artarken, bu yatırımcılara 118 bin 522 kişi eklendi.