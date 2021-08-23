PayPal, İngiltere'de kripto para hizmetini başlattı

Merkezi ABD'de bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, bugünden itibaren İngiltere'de de kripto para hizmeti faaliyetlerine girdi.

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal, İngiltere'deki müşterilerinin bugünden itibaren 4 çeşit kripto para birimi satın alabileceğini duyurdu.

BITCOIN, ETHEREUM, BITCOIN CASH VE LITECOIN'İN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SATIN ALINMASI VE SATILMASINA İZİN

Merkezi ABD'de bulunan PayPal'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki müşterilerin bugünden itibaren kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin'i güvenli ve sorumlu bir şekilde satın almasına, elinde tutmasına ve satmasına izin verileceği belirtildi.

İNGİLTERE'DEKİ MÜŞTERİLER İŞLEM YAPABİLECEK

İngiltere'nin, PayPal'in ABD dışındaki ilk kripto para hizmeti sunduğu ülke olduğu bildirilen açıklamada, İngiltere'deki müşterilerin PayPal'in web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla banka hesaplarını, PayPal bakiyelerini veya banka kartlarını kullanarak kripto para satın alabileceği aktarıldı.

PAYPAL'IN 400 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ VAR

400 milyondan fazla müşterisi olan PayPal'in, İngiltere'deki müşterileri için kripto para hizmeti başlatması, son aylarda büyük finans şirketlerinin hem kurumsal ve hem de bireysel müşterilere dijital varlıklara erişim sunmaya başlamasından sonra geldi.

YATIRIMLARIN ETKİSİ İLE KRİPTO PARALARIN DEĞERİ YÜKSELİYOR

Bazı büyük şirketlerin son zamanlarda kripto para birimini destekleyici adımları ve yatırımlarının etkisiyle kripto para fiyatlarının artması dikkati çekiyordu. PayPal'in açıklamasından sonra piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin'in fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 50 bin doların üzerine yükseldi.

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