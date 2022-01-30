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Pazar rakamları! Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Pazar rakamları! Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 30 Ocak 2022 Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...