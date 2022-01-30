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- Pazar rakamları! Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Pazar rakamları! Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 30 Ocak 2022 Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 11:10
FED'in faizi sabit bırakma kararı sonrası ons altında düşüş, fiyatlara yansıdı.
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, pazar gününde düşüş yaşadı.
Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.
Gram altın 773 liradan işlem görürken çeyrek ise 1289 liraya düştü.
Peki 30 Ocak 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
30 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 777,23
SATIŞ: 777,35
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.261,00
SATIŞ: 1.289,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.045,00
SATIŞ: 5.136,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.523,00
SATIŞ: 2.579,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.077,47
SATIŞ: 5.168,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 710,71
SATIŞ: 715,98
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.788,71
SATIŞ: 1.788,97