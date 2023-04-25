Pazarcı esnafına sağlanan vergi uygulaması, ürünlerin fiyatını düşürecek Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafı içeren müjdeler aktarırken bunlardan birisi de pazarcı esnafının basit usuldeki vergilendirmeye dahil edileceği olmuştu. Pazarcılar yeni gelişmenin fiyatlara olumlu yansıyacağını düşünüyor.

AA

Pazarcı esnafının vergilendirmede basit usule geçmesi, kendilerine ekonomik açıdan büyük ölçüde rahatlatacak.

Pazarcı esnafının vergi yükünü azaltacak bu uygulamanın sonuçlarının da ürün fiyatlarına yansıyarak düşürmesi bekleniyor.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masraflarının azalacağını belirterek, "Pazarcı esnafımızın maliyeti düşünce satılan ürünlerin fiyatına da yansır ve fiyatlar bir miktar düşer." diyerek, beklentileri ilk dillendiren isim oldu.

Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan pazarcı esnafına yönelik istisna uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Basit usule tabi olma hadleri yeniden düzenlenerek, 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafı da dahil oldu

Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaptığı açıklamada, basit usule tabi olma hadlerinin yeniden düzenlendiğini, bu usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının kazançlarının da istisna uygulamasına dahil edileceğini bildirmişti.

30 bin pazarcı esnaf basit usule dahil oluyor

Ayhan da halen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının uygulanmakta olan mevzuata göre basit usule tabi olamadığını söyledi.

Toplam 80 bin pazarcı gelir vergisinden muaf olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmaları sonrasında yakın zamanda yayınlanması beklenen Cumhurbaşkanı Kararı ile bu illerde faaliyet gösteren pazarcı esnafının da basit usulden faydalanabilmesinin yolunun açılacağını vurgulayan Ayhan, böylelikle yaklaşık 80 bin pazarcının belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde kazançlarının gelir vergisinden istisna edileceğini dile getirdi.

"Kayıt dışı bitecek"

Pazarcı esnafı hava şartlarından dolayı yılın 8 ayında çalışmıyordu. Gerçek usulde vergi ödenmesinden dolayı birçok pazarcı esnafı da kayıt altına girmekten çekiniyordu. Bu konularda bilgi veren Ayhan, şöyle konuştu:

Bundan dolayı hem devletimizin geliri düşüyor hem de pazarcı esnafımız emekli olamıyordu. Yapılan düzenlemeyle hem pazarcı esnafının ödediği vergi artacak hem de emeklilik imkanı olacak. Ayrıca pazarcı esnafımız birçok teşvikten de faydalanabilecek.

"Kısa sürede soğanın kilogramı 10 liranın altına düşer"

Ayhan, son birkaç aydır akaryakıt fiyatlarında gerileme olduğuna işaret ederek, bu indirimin pazardaki ürünlerin fiyatlarını da aşağı çektiğini söyledi.

Soğan fiyatlarındaki gelişmelere de değinen Ayhan, "Hasat başladı ve fiyatlar düşüşe geçti. Kısa sürede soğanın kilogramı 10 liranın altına düşer." dedi.