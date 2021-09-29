Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine 10 yılda 2 trilyon lira harcandı

Sektör Bilançoları 2020 araştırması sonuçlarına göre, firmaların geçen 10 yıldaki pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine 2 trilyon lira harcadığı saptandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'deki firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri", 2011-2020 döneminde sürekli artış göstererek toplamda 2 trilyon lirayı aştı.

Söz konusu giderler 2011'de 101 milyar lira, 2015'te 170 milyar 600 milyon lira, 2018'de 280 milyar lira ve geçen yıl yaklaşık 362 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

10 YILDA PAZARLAMA HARCAMALARI ARTTI

Böylelikle firmaların 2011-2020 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 3,6 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda yaklaşık 2 trilyon 59 milyar lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA HARCAMA TİCARET VE BİLGİ İLETİŞİMDE

Firmaların bu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı yaklaşık 1 trilyon 59 milyar lirayla "Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 639 milyar 761 milyon lirayla imalat ve 115 milyar 559 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.