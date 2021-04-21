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    Pegasus bu yıl 5 Airbus uçağı teslim alacak

    Pegasus'un bu yıl teslim alacağı 5 Airbus uçağının finansal kiralama ile finanse edeceği açıklandı.
    • REUTERS
    • 21.04.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:31
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    Pegasus bu yıl 5 Airbus uçağı teslim alacak

    Pegasus hava yolu şirketi, 2012 yılında verdiği Airbus siparişleri kapsamında bu yıl teslim alacağı 5 uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle yapılmasına karar verdiği bilgisini paylaştı.

    FİNANSMAN SAĞLAYACAK KURULUŞLAR TEKLİF VERECEK

    KAP'a dün akşam yapılan açıklama göre finansman yöntemi ve finansman sağlanacak kuruluşlar, teklif toplama yöntemiyle belirlenecek.

    ALINACAK UÇAKLARIN MODELLERİ

    Pegasus 2012 yılında Airbus'tan 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tip uçak sipariş etmişti. Şirket bu yıl Mart-Aralık döneminde 4 adet A320neo, 1 adet A321neo uçak teslim alacak.

    Pegasus bu yıl 5 Airbus uçağı teslim alacak #1

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