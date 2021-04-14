Pegasus'un martta yolcu sayısı ve doluluk oranı azaldı

Pegasus'un martta yolcu sayısı koronavirüs salgınının tedbirlerinin etkisiyle yüzde 4 düştü; doluluk oranı 2,4 puan azaldı.

Koronavirüs salgını, ilk ortaya çıktığı andan itibaren havacılık sektörünün üzerinde ezici etki oluşturdu. İflas eden hava yolu şirketleri ile işten çıkartmalar gündemden düşmedi.

KORONAVİRÜSÜN ETKİLERİ PEGASUS'UN MART AYI VERİLERİNE YANSIDI

Pegasus'un mart ayında toplam yolcu sayısı, geçen yıl aynı döneme göre koronavirüs salgınının da etkisiyle yüzde 4 düşüşle 1 milyon 290 bin oldu.

Şirketin dün akşam KAP'a gönderdiği mart ayı trafik verilerine göre yolcu doluluk oranı da aynı dönemde 2,4 puan düşüşle yüzde 77,5 oldu. Ocak-Mart döneminde yolcu sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 45 azalışla 3 milyon 400 bin olan Pegasus'un yolcu doluluk oranı da aynı dönemde 9,9 puan azalışla yüzde 76,7 oldu.