Pegasus'un yolcu sayısı giderek azalıyor

Pegasus Hava Taşımacılığı'nın yolcu sayısı aralık ayında yüzde 61, 2020'nin tamamında ise yüzde 52 azaldı.

Koronavirüs salgını dünyada ilk ve en çok havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Havacılık şirketleri geçen yıla ait bilançolarını açıkladıklarında bu azalma verilerle de gün yüzüne çıkıyor.

Pegasus Hava Taşımacılığı'nın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 2020 Aralık ayında 950 bin, 2020'nin tamamında ise 14 milyon 710 bin yolcu taşıdı.

DOLULUK ORANINDA 2020 YILINDA YÜZDE 80,2 AZALMA

Doluluk oranı aralıkta bir önceki yıla göre 13,5 puan düşüşle yüzde 74,1, ocak-aralık sürecinde ise 8,4 puan düşüşle yüzde 80,2 oldu.