Pekcan: Türk Eximbank 380 milyon euro kredi sağladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının Türkiye’ye olan güveni gösterdiğini söyledi.

Türkiye, Dünya Bankası’nın kısmi kredi garanti yapısı altında bir ilke imza attı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon euro kredi sağladığını açıkladı.

Pekcan, Türk Eximbank’ın, 26 Haziran 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development’ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50’sine garanti sağladığı 380 milyon euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını bildirdi.

ÇOK DAHA UYGUN MALİYETLE SAĞLANDI

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale’nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor+ yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığına dikkati çekti.

10 YILA VARAN VADE

Bakan Pekcan, koronavirüs salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye’ye olan güveni bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, kaynak kapsamında, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacağını ifade etti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Pekcan, söz konusu kaynağın bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası’nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyadaki benzer yapıdaki ilk işlemden daha az garanti oranına sahip olmasına rağmen, Türk Eximbank’ın sağladığı kaynak ile hem 3 yıl daha uzun vadeye ulaşılmış, hem de Covid-19 salgınındaki piyasa koşullarında Banka’nın benzer vadelerde gerçekleştireceği bir tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler sonunda Dünya Bankası’na ek olarak yapılandırılmış finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında uzman toplam 19 uluslararası finansal kuruluş ile görüşülerek oluşturulmuştur."

YÜZDE 70'İNİ KOBİLER KULLANACAK

Ticare Bakanı, “Kredinin yüzde 70’i KOBİ’lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10’u da cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni “Kadın Katılımı” tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak.” dedi.

120 MİLYON EURO DAHA MÜMKÜN OLACAK

Ruhsar Pekcan, Dünya Bankası’nın 12 Haziran'da onayladığı azami 250 milyon euro tutarında garanti ile toplam 500 milyon euro tutarında finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank’ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon euro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını bildirdi.

Pekcan ayrıca, Türk Eximbank’ın ihracatın orta ve uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslarüstü kurumlar ile iş birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planladığını kaydetti.