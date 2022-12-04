Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nda 1,4 milyon yolcu seyahat etti

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyon yolcunun seyahat ettiği açıklandı.

2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyona yakın yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbulluların ulaşım kalitesini yükselttiğine dikkatini çekti.

2 ayda 1 milyon 393 bin yolcu

Karaismailoğlu, bu metro hattında Ekim'de 640 bin 496, Kasım'da 752 bin 165 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, 2 ayda 1 milyon 393 bin yolcunun bu hattı tercih ettiğini bildirdi.

"6 ilde 12 projemiz var"

Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 6 ilde daha yapımı süren 12 projenin olduğunu bildirdi.

"Trafik tıkanıkları önleniyor"

AA'nın haberine göre, Karaismailoğlu, bu projelerin bitmesiyle ekonomiye yılda 11,1 milyar lira katkı sağlamalarının yanı sıra 146 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edileceğine işaret ederek, "Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda da yılda 73 bin ton azalma olacak." ifadesini kullandı.