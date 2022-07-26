Perakende devi Walmart kâr tahminlerini düşürdü

ABD'nin perakende zincirlerinden Walmart, yükselen enflasyon kaynaklı kâr beklentilerinde düşüşe gittiğini duyurdu.

Tüm dünyada yükselen enflasyon ve gıdada yaşanan fahiş fiyat artışı, tüketicinin alım gücünü azalttıği için perakende ticaret aktörlerini etkiliyor.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yaptığı açıklamada, ikinci çeyrek ve 2023 mali yılına ilişkin kâr görünümünün revize edildiği aktardı.

AA'nın haberine göre, açıklamada Walmart Üst Yöneticisi Doug McMillon, "Artan gıda ve yakıt enflasyonu seviyeleri, müşterilerin harcama şeklini etkiliyor." görüşünü dile getirdi.

"Hisse başına kâr, yıl genelinde yüzde 11-13 oranında düşebilir"

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına kârının yüzde 8 ila 9 oranında düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, hisse başına kârın yıl genelinde ise yüzde 11 ila 13 oranında düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kâr beklentisinin düşmesinde gıda enflasyonunun çift haneli olması etken

Gıda enflasyonunun çift haneli ve ilk çeyreğin sonuna kıyasla daha yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun müşterilerin genel ürün kategorilerindeki harcama yeteneğini etkilediği ve özellikle giyimde fazla stokları azaltmayı ve daha fazla indirim yapmayı gerektirdiği kaydedildi.

Stoklar azaltıldı

Açıklamada, şirketin stokları azaltma, fiyatları belirli tedarik zinciri maliyetlerini ve enflasyonu yansıtacak şekilde yönetme ve birikmiş nakliye konteynerleriyle ilişkili depolama maliyetlerini azaltma konusunda ilerleme sağladığı ifade edildi.