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    Perakende satış hacmi artıyor

    TÜİK, Ağustos 2022 tarihli "Perakende Satış Endeksleri"ni yayınladı. Buna göre perakende satış hacmi yıllık yüzde 9, perakende ciro ise yıllık yüzde 128,8 artış gösterdi.
    • 12.10.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:25
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    Perakende satış hacmi artıyor

    Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre perakende satış endeksleri, ağustosta yıllık yüzde 9 artış gösterdi.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarken, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,3 azaldı.

    Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,7 arttı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,1 arttı.

    Perakende ciro yıllık yüzde 128,8 artış gösterdi

    Cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 174,3 yükseliş gösterdi.

    Perakende

    Perakende ciro aylık yüzde 7,6 yükseldi

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

    Perakende


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