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    Perakende satış hacmi haziranda yıllık yüzde 5,5 arttı

    TÜİK, bugün haziran ayı perakende satış hacmini açıkladı. Perakende satış hacmi haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalırken yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,5 artış kaydetti.
    • 12.08.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 11:22
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    Perakende satış hacmi haziranda yıllık yüzde 5,5 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artış kaydetti.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

    Gıda dışı satışlar yüzde 11,4 yükseldi

    Geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 düştü.

    Perakende ciro yüzde 119,1 arttı

    AA'nın haberine göre, cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 203,6 arttı.
    Perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,4 yükseldi.

    Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,3 artış gösterdi.

    Perakende


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