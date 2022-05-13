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    Perakende satış hacmi martta yıllık yüzde 2, 5 yükseldi

    TÜİK'in bugün açıkladığı perakende satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.
    • 13.05.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 17:58
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    Perakende satış hacmi martta yıllık yüzde 2, 5 yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin açıkladığı perakende satış endekslerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

    Mart ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

    Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4 artış gösterdi

    Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.

    Perakende

    Perakende ciro

    Cari fiyatlarla perakende ciro martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 yükseliş kaydetti.

    AA'nın haberine göre; perakende ciro martta, bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 artış gösterdi.


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