Perakende satış hacmi şubatta yıllık yüzde 6,2 arttı

TÜİK, bugün şubat ayına özel Perakende Satış Endekslerini paylaştı. Buna göre endeksler aylık 0,5, yıllık ise 6,2 yükseliş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı.

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,5 yükseldi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 82,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar yüzde 83, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 7,5 artış gösterdi

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı.