Euro
8.5295
-0.09%
Dolar
7.0349
0.13%
Altın
411.4
-0.26%
Borsa
1.544
-0.1%
Bitcoin
334.438
5.05%
EXEN Coin
18.04
-1.15%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi perakende satış ve ciro endekslerini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.02.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı

     

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 dönemi perakende satış ve ciro endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı #1

    PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4,2 AZALDI

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 azaldı.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı #2

    PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 15,9 ARTTI

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.

    PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2,7 DÜŞTÜ

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış kaydetti.

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir