Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi perakende satış ve ciro endekslerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 dönemi perakende satış ve ciro endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.