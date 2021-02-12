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- Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı
- AA & Ensonhaber
- 12.02.2021 - 10:13
- Güncelleme : 12.02.2021 - 10:17
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 dönemi perakende satış ve ciro endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4,2 AZALDI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 azaldı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 15,9 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2,7 DÜŞTÜ
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış kaydetti.