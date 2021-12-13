Perakende satış hacmi yıllık yüzde 15,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı Perakende Satış Endeksleri'ni artış yönünde açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,9 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 38,4 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 44,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,6 yükseldi.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3,5 ARTIŞ GÖSTERDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,6 arttı.