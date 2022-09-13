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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 azalırken 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.
    • 13.09.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:19
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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı perakende satış endekslerini yayınladı.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 2 artarken, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,8 azaldı.

    Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,3 azaldı

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,8 arttı.

    Ayrıca, perakende ciro yıllık yüzde 114,8 aylık ise yüzde 2,6 arttı.

    perakende

    perakende


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