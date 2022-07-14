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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 20,8 arttı

    TÜİK, mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı. Perakende satış hacmi, aylık yüzde 1,9 ve yıllık yüzde 20,8 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 10:14
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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 20,8 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artış gösterdi.

    Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

    Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,9 yükseldi

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

    Perakende ciro yıllık yüzde 139,9 arttı

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 139,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 235 arttı.

    Perakende

    Perakende ciro aylık yüzde 4,1 artış gösterdi

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,7 arttı.


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