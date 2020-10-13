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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,8 arttı

    TÜİK tarafından açıklanan perakende satış hacmi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artış gösterdi.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 10:51
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    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,8 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ağustos ayı "Perakende Satış Endeksleri" verisini açıkladı.

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 5,2, gıda dışı satışlarında otomotiv yakıtı hariç yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 3,3 artış yaşandı.

    Perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,8 arttı #1

    PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,4 YÜKSELDİ

    Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7 azaldı.

    PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 18,2 ARTTI

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 23,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.

    PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8 azaldı.

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