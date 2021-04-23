Perakende sektörü kısıtlamalara rağmen Ramazan'da hareketli

İTO Perakende Ticaret Komitesi Başkanı Altun, perakende sektörünün koronavirüs tedbirleri kapsamında kısmi kapanma yaşansa da Ramazan dolayısı ile özellikle gıdada hareketli günler yaşadığını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Ticaret Komitesi Başkanı Yavuz Altun, kapanma kararlarının Ramazan ayının başında gelmesine rağmen sektörde hareketliliğin yaşandığını belirterek, "Bu Ramazan'da sektörümüz saat kısıtlamaları dolayısıyla bir ivme kaybetti ancak birçok sektöre göre gıda ağırlıklı perakende sektörü işleyişine devam etmekte ve nispeten iyi durumda." dedi.

GIDA SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK VAR

Aynı zamanda İstanbul Hububat ve Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Altun, kısmi kapanma ile birlikte sektörün alışılmış Ramazan ayı ciro artışlarını yaşamasa da özellikle gıda ürünleri satışında hareketlilik olduğunu söyledi.

Altun, sektörün güncel durumuna ilişkin, "Ramazan ayında her zamanki gibi Ramazan pidesi, un, bakliyat, kahvaltılık ürünleri, makarna, ayçiçek yağı, hazır çorba gibi kategorilerin satışlarında ciddi artışlar var. Yine içecek grubu, ramazan şerbetleri, limonata, maden suları hareketli kategorilerin başlarında geldi.

"GIDA DIŞI ÜRÜNLER BAYRAMA YAKIN TOPARLANIR"

Gıda dışı kategorilerde yani kozmetik, deterjan gibi ürünlerde Ramazan’ın başında düşüşler yaşanır, bu yıl da yaşanıyor ama bu ürünlerde de bayrama yakın toparlanma oluyor ve satışlar normale dönüyor." şeklinde konuştu.

"HAFTA İÇİ İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLAŞAN TRAFİK ALIŞVERİŞE ZAMAN BIRAKMIYOR"

Hafta içi akşam saatlerinde marketlerin yoğunluk yaşadığından bahseden Altun, "Trafikten kaynaklı olarak hafta içi iş çıkışında vatandaşlarımızın alışveriş yapması için yeterli zaman kalmıyor diye müşterilerimizden şikayetler alıyoruz. Umarım kısıtlamalar sonuç vermeye başladığında ve uygun ortam oluştuğunda en azından kapanış saatinin 19.00’a çekilmesi gündeme gelir. Çünkü bu konuda ciddi bir talep var." dedi.