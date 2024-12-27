Pert araçların ekonomiye etkisi

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca son 600 bin ton ham maddenin geri dönüşümüyle doğal kaynakların kullanımının azaltılmasına katkı verildi.

Böylece 12 yılda ömrünü tamamlayan yaklaşık 540 bin hurda araç, ekonomiye geri kazandırıldı.

Bakanlık tarafından çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de çevrim içi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" kurularak, lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması engellendi.

YASAL OLMAYAN YÖNTEMLER ÖNLENİYOR

Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak, yeniden kullanıma sunulacak parçaların satış öncesi barkodlanması sağlanarak, "change" olarak da bilinen, bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesine de yardımcı olunuyor.

ARACIN KALDINI SİLMEK İÇİN FORM DOLDURULUYOR

Söz konusu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarınca, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılıyor. Bu sayede sistemle ÖTA'ların geri kazanımı da takip edilebiliyor.

Söz konusu araçlar, 69 ilde, 201 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor. Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Bakanlıkça lisanslandırılmış 103 ÖTA geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 23'ü entegre olmak üzere 29 lisanslı ÖTA işleme tesisi ve il müdürlüklerinden uygunluk yazısı almış 98 ÖTA teslim yeri bulunuyor.

"600 BİN TON HAM MADDE DE EKONOMİYE KAZANDIRILDI"

Son 12 yılda Bakanlık tarafından bugüne kadar ÖTA Veri Sistemi üzerinden hurdaya ayrılan araç sayısı şöyle: