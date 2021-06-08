Petrol Çin ithalatındaki düşüşle birlikte geriledi

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in mayısta petrol ithalatının düştüğüne ilişkin veriler, petrol fiyatları üzerinde de etkili oldu.

Gösterge Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 68 dolar düzeyine düştü.

ABD'de perşembe günü açıklanacak tüketici fiyatları endeksine odaklanan piyasalarda altın fiyatları da 1,900 dolar sınırında yatay hareket ediyor. Analistlere göre, yatırımcıların daha çok enflasyona karşı güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, ABD'deki TÜFE verilerine göre yön bulacak.

EMTİYA PİYASALARINDA SPOT İŞLEM FİYATLARI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,76 düşüşle 70.96 dolar; Batı Teksas yüzde 0,62 düşeşle 68.60 dolar; altın yüzde 0,11 düşüşle 1,897.03 dolar, gümüş yüzde 0,31 düşüşle 27.79 dolar; bakır yüzde 0,10 düşüşle 9,950.00 dolar; platin yüzde 0,34 düşüşle 1,172.85 dolar; paladyum yüzde 0,04 düşüşle 2,839.13 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN

İç piyasada, gram altın 526 liraya, çeyrek altın 865 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 451 liraya yükseldi.