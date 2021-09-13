Petrol devlerinin 6 aylık geliri 825 milyar doları geçti

Geçen yıl, koronavirüs salgınının ardından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması petrol tüketimini düşürürken, 2021'in ilk yarısında artış yaşandı.

Dünyanın en büyük 10 petrol şirketinin geliri yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artarak 825 milyar doları aştı.

Talepteki düşüşün etkisiyle petrol fiyatları geçen yılın ilk yarısında tarihi dip seviyeleri görürken, sektörde faaliyet gösteren şirketler finansal olarak zor bir dönemden geçti.

Petrol fiyatları bu yıl ekonomilerdeki olumlu sinyaller ve ülkelerin karantina önlemlerini hafifletmesiyle yeniden toparlanırken, bu durum petrol devlerinin bilançolarına da olumlu yansıdı.

10 büyük petrol firmasının bilançolarından derlenen verilere göre, BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Lukoil, Rosneft, Royal Dutch Shell, Saudi Aramco ve TotalEnergies gibi petrol devlerinin geliri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45,8 (259 milyar dolar) artarak 825 milyar doları aştı.

GELİRİ EN ÇOK ARTAN ŞİRKETLER: ARAMCO, CHEVRON, EQUINOR VE LUKOIL

Söz konusu şirketlerin geliri, koronavirüs salgınının şok etkisi yarattığı 2020'nin ilk yarısında 566 milyar dolar seviyesinde kalmıştı. ​​Bu yılın ilk yarısında geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok artan şirketler Aramco, Chevron, Equinor ve Lukoil oldu.

Bu dönemde Aramco'nun geliri yüzde 66,8, Chevron'un geliri yüzde 54,7, Equinor'un geliri yüzde 54,2 ve Lukoil'in geliri yüzde 53,8 artış gösterdi.

Shell ise gelir artışı sıralamasında yüzde 29,4 ile son sırada yer aldı.