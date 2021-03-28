Petrol devlerinin geliri 716.5 milyar dolar azaldı

Petrol devlerinin geliri 2020’de koronavirüsün etkisiyle 716.5 milyar dolar geriledi.

Koronavirüs salgınının üretimi ve seyahati kısıtlamasından dolayı petrol devlerinin geliri üzerinde olumsuz etkileri oldu.

PETROL DEVLERİNİN GELİRİ 2020’DE KORONAVİRÜSÜN ETKİSİYLE 716.5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin toplam geliri, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 35 kayıpla 716 milyar 500 milyon dolar azalarak 1 trilyon 300 milyar dolara geriledi.