Petrol fiyatındaki oynaklık küresel piyasalara yansıdı

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün 123 doları aşan brent petrol fiyatları, bugün OPEC+ haber akışının ardından 116 dolar seviyesinde bulunuyor. AA'nın haberine göre, petrol fiyatlarında dünkü haber akışıyla artan oynaklık yatırımcıların risk iştahını törpüledi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Euro Bölgesi'nde işsizlik verisi ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade ediyor.

"Fed'in görevi enflasyonu düşürmek"

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusunu konuşmak üzere bir araya geldi. Fed'in görevinin enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çeken Biden, kendisinin ise Fed'e görevini yapabilmesi için gerekli imkanları sağlamakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatı durduruldu

Rusya, Hollanda'nın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesini gerekçe göstererek ülkeye doğalgaz sevkiyatını durdurdu.

AB'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararı sonrası dün 120 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, OPEC'e yönelik haber akışıyla birlikte gerileyerek günü yüzde 0,8 azalışla 115,9 dolardan tamamlarken, yeni güne de düşüşle başladı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin enflasyon endişesini daha da güçlendirmesi sebebiyle küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini aktardı.

New York borsası alıcılı seyirde

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise alıcılı seyirle başladı.

Avrupa'da enflasyonun rekor kırmaya devam etmesinin ardından para politikası yetkililerinin şahin açıklamaları devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın temmuz ve eylül toplantılarında 25 baz puanlık faiz artışına işaret etmesine karşın 50 baz puanlık artışa ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin görüşler yükselmeye devam ediyor.

Avrupa borsaları karışık seyirde

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise alıcılı başladı.

Dünyada PMI'ler açıklanmaya başladı

Bölgede açıklanan verilere göre ise Japonya'da sermaye harcamaları yüzde 3 artışla beklentilerin gerisinde kalırken, imalat sanayi PMI 53,3 seviyesine çıktı.

Çin'de ise imalat sanayi PMI 48,1'e yükselmesine karşın hem beklentilerin altında kaldı hem de sanayi üretiminde daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 artışla 2.547,09 puandan tamamladı.

Dolar/TL 16,3920

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 16,4034’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3920 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: