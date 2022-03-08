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    Petrol fiyatları artıkça enflasyon endişesi de yükseliyor

    Dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna gelen Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalar Brent petrolün dengesini bozdu.
    • AA
    • 08.03.2022 - 09:26
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    Petrol fiyatları artıkça enflasyon endişesi de yükseliyor

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna gelen Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarla dün Brent petrolün varil fiyatı, 130 dolarla Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

    PETROL FİYATLARININ ARTIŞI ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

    Petrol fiyatlarında yaşanan bu hızlı artış, halihazırda yüksek seyreden enflasyon ve salgın sonrası yeni yeni toparlanan ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırırken, "stagflasyon" tartışmalarını da alevlendirdi.

    Petrol fiyatları artıkça enflasyon endişesi de yükseliyor #1

    YATIRIMCI ALTIN VE TAHVİLE YÖNELDİ

    Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyona dair emarelerin hızlanmasıyla kendini korumaya almaya çalışan yatırımcıların arayışı sonucu dün altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelim arttı.


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