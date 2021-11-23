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Petrol fiyatları düşüyor
Dünyada enflasyonun körükleyicisi durumda olan petrole çeşitli müdahaleler uygulanmaya karar verildi. Petrol fiyatları karar sonrasında sınırlı da olsa düşüşe geçti.
- REUTERS
- 23.11.2021 - 09:00
- Güncelleme : 23.11.2021 - 09:32
Petrol fiyatları, ABD, Japonya ve Hindistan'ın yüksek petrol fiyatlarıyla mücadele etmek için rezervlerindeki ham petrolü kullanacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle birlikte dünkü seansta elde ettiği kazanımları geri verdi.
Ayrıca Avrupa'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle petrol talebinin azalacağından endişe ediliyor.
VARİL FİYATI YÜZDE 0,5 DÜŞÜŞLE 79,28 DOLARA GERİLEDİ
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 79,28 dolara geriledi.
ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 düşüşle 76,17 dolara indi.