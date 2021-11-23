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Petrol fiyatları düşüyor

Petrol fiyatları düşüyor

Dünyada enflasyonun körükleyicisi durumda olan petrole çeşitli müdahaleler uygulanmaya karar verildi. Petrol fiyatları karar sonrasında sınırlı da olsa düşüşe geçti.