Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor! Brent petrolün varil fiyatı 77,64 dolara ulaştı Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varili dalgalanmalarına devam ederek, uluslararası piyasalarda 77,64 dolardan işlem görüyor.

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Dün 79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,06 arttı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 77,64 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 73,07

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,07 dolardan alıcı buldu.

Stoklardaki düşüş fiyatı artırıyor

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 500 bin varil düştüğünü açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil düşüş kaydetti.

Gözden Kaçmasın ABD'nin ticari ham petrol stokları artması beklenirken azaldı Haberin Detayları

Çin'deki talep toparlanması beklentileri

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'deki talep toparlanmasına ilişkin beklentiler de fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Irak'taki gelişmeler takip ediliyor

Arz tarafında ise piyasalar, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bazı şirketlerin petrol sahalarını kapatması gündemde

Merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle petrol akışının sekteye uğraması ve bazı şirketlerin petrol sahalarını kapattığına ilişkin haberler gündemdeki yerini koruyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 77,91 ile 78,37 dolar aralığının direnç, 77,45 ile 76,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.