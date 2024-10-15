Petrol fiyatları, yüzde 4'den fazla düştü

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Orta Doğu'daki gerginliklerin petrol fiyatlarına yansıması sürüyor.

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'daki petrol tesislerine saldırmayı planlamadığına ilişkin haberlerin arza ilişkin endişeleri hafifletmesinin ve küresel talebe dair tahminlerdeki zayıflamanın etkisiyle yüzde 4'den fazla düşüşle yaklaşık son 2 haftanın dip seviyesine geriledi.

BRENT PETROL: 74,18 DOLAR

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı TSİ 1418 itibarıyla yüzde 4,2 gerileyerek 74,18 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü yüzde 4,5 gerileyerek 70, 50 dolar seviyesinde işlem gördü.

EKİM BAŞINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Hem Brent ham petrolü hem de ABD hafif ham petrolü 4 dolar düşüşle ekim başından beri en düşük seviyelerine geriledi.

BİNYAMİN NETANYAHU'NUN SALDIRI PLANI ENERJİYİ HEDEFLEMEDİ

Washington Post'ta dün yayınlanan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkesinin İran'daki askeri hedefleri vurmayı değerlendirdiğini fakat nükleer tesislere ve petrol tesislerine saldırma planının olmadığını ABD'ye iletti.

TALEP ZAYIFLADI

Phillip Nova'da kıdemli piyasa analisti olan Priyanka Sachdeva, "Zayıflayan talep, işlemcilerin fiyatlar üzerindekİ savaş primini' geri çekmesine neden oldu" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan jeopolitik unsurlar petrolü mevcut seviyede desteklemeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler denklemde olmasaydı petrol fiyatları daha da fazla düşer, hatta mevcut durumda talep zayıflarken varil başına 70 doların altına inebilirdi.