Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan enerji fiyat artışları, tedarik sıkıntılarının yaşanması endişesi ve dost olmayan ülkelere ruble ile doğalgaz satışı enerji piyasalarını dalgalandırdı.

Petrol piyasalarını etkileyen faktörler, sektör temsilcilerini görüş alışverişinde bulunarak fiyatlar üzerinde öngörüde bulunmaya itti.

"Petrol fiyatları yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacak"

Küresel enerji sektörü yöneticilerinin önemli bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle rekor kıran petrol fiyatlarının en az yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacağını öngörüyor.

Londra merkezli Enerji Konseyi, "Küresel Sektör Anketi 2022" kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden enerji sektörünün 517 temsilcisiyle görüştü.

Ankete katılanların yarıya yakını fiyatların 75-100 dolarda olacağı görüşünde

AA'nın haberinde; anket sonuçlarından derlediği bilgilere göre, sektör liderlerinin yarısı, petrolde jeopolitik gerilimler nedeniyle artan varil fiyatının yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacağını öngörürken, fiyatların 75-100 dolar aralığında seyredeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 46,8 seviyesinde.

Ankete katılan sektör yöneticilerinin sadece yüzde 2,7'si petrolün varil fiyatının 50 dolar bandında olacağını tahmin ederken, hiçbir sektör lideri fiyatların 50 doların altına düşmesini beklemiyor.

Petrol ve doğalgaz aramaya devam

Liderlerin yüzde 60'ı petrol ve doğalgaz aramanın faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtirken, yüzde 24'ü aksi yönde düşünüyor. Batı Afrika, katılımcıların yüzde 19,9'u için gelecek 24 ayda en büyük arama fırsatları bulunan bölge olarak öne çıkıyor. Bu bölgeyi yüzde 13,5 ile Güney Amerika ve yüzde 11,6 ile Guyana takip ediyor.

Katılımcıların yüzde 33,6'sı uzun vadede temiz enerji dönüşümünü fırsat olarak görüyor

Enerji sektörü liderlerinin yüzde 33,6'sı uzun vadede temiz enerji dönüşümünü fırsat olarak görürken, yüzde 25'i petrol yerine doğalgaz üretimini artırmanın daha fazla fırsat sunacağını düşünüyor.