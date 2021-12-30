Petrol ithalatı ekim ayında yükseldi

Petrol ithalatı, dış ticaret açığında önemli bir yer tutuyor. Ekimde Türkiye'nin petrol ithalatı yüzde 22,3 artışla 4 milyon tonu geçti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam petrol ithalatı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyon 205 bin 34 ton oldu.

PETROL İTHALATI İÇİNDE HAM PETROL

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 24,2 artarak 2 milyon 893 bin 199 tona çıktı.

MOTORİN TÜRLERİ İTHALATI ARTTI

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 8,7 artışla 1 milyon 45 bin 382 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 384 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 119 bin tonla Rusya ve 296 bin 525 tonla Norveç izledi.

Öte yandan benzin satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 308 bin 247 tona çıkarken, motorin satışları yüzde 1,1 azalışla 2 milyon 409 bin 483 tona indi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 2,9 artışla 2 milyon 840 bin 135 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 11,7 ARTTI

Geçen yıl koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak durma noktasına gelen havacılık yakıtları ihracatında toparlanma devam ediyor. Havacılık yakıtları ihracatı ekimde yüzde 73,1 artarak 326 bin 877 ton oldu. Petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 11,7 artarak 1 milyon 17 bin 614 tona çıktı.





PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 12,1 ARTIŞ

Motorin türleri üretimi ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artışla 1 milyon 592 bin 747 ton, benzin türleri üretimi yüzde 4,4 artışla 438 bin 459 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 95,4 artışla 293 bin 247 ton oldu. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 12,1 artışla 3 milyon 278 bin 619 tona çıktı.