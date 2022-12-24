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    Petrol piyasasındaki yeni gelir payı bedelleri açıklandı

    EPDK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre petrol piyasasında uygulanacak gelir payı bedelleri netleşti.
    • 24.12.2022 - 09:29
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    Petrol piyasasındaki yeni gelir payı bedelleri açıklandı

    Petrol piyasasına ilişkin uygulanacak gelir payı bedellerini her yıl yeniden belirleniyor.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi.

    Karar, Resmi Gazete'de

    EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Metreküp başına 15,96 lira

    Buna göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 15,96 lira olarak belirlendi.

    Denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16,96 lira

    Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16,96 lira oldu.

    Söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

    LPG

    LPG gelir payı bedelini ton başına 35,67 lira

    AA'nın haberine göre, ayrıca, EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2023 için gelir payı bedelini ton başına 35,67 lira olarak belirledi.


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