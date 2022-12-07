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    Petrol tankerleri, Türkiye açıklarında sıraya girdi

    Petrol tankerleri, Türkiye açıklarında sıraya girdi

    Batı'nın petrole tavan fiyat uygulaması sonrası gemiler, boğazlarda kuyruk oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 12:52
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    Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı ekonomik yaptırımlarla hedef almaya devam ediyor.

    Deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması için karar alındı.

    Tankerler kuyruk oluşturdu

    Fiyat sınırlaması kararı sonrası tankerler, İstanbul Boğazı açıklarında kuyruk oluşturdu.

    Bu durum uluslararası basına konu olurken, Guardian gazetesi, haritalı haberinde, "Petrol tankerleri, Rus ham petrolüne fiyat sınırlandırması başlarken Türkiye açıklarında sıraya girdi.

    Türk makamlarının gemilerden talebi

    Türk makamları, sigorta şirketlerinden boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olduğunu kanıtlamalarını talep ediyor." diye yazdı.

    Üst sınırın, Rusya'nın fosil yakıt gelirlerini azaltmak amacıyla getirildiği, boru hattı yoluyla aktarılan Rus petrolünün uygulama kapsamında olmadığı kaydedildi.

    Avrupa'da enflasyonla mücadele arayışları

    Enflasyonun artış eğiliminde olduğu Avrupa'da, soğuk havalarla birlikte enerji krizi tehlikesi ortaya çıktı.

    Diğer taraftan kıta ülkeleri petrol ihtiyacını karşılamanın yollarını ararken, yükselen yakıt ve gıda fiyatlarıyla mücadele ediyor.

    Petrol tankerleri, Türkiye açıklarında sıraya girdi #1

    19 ham petrol tankeri, Türk kara sularını geçmek için bekliyor

    Pazartesi günü yaklaşık 19 ham petrol tankerinin, Türk kara sularını geçmek için beklediği aktarıldı.

    Gemilerin, Karadeniz limanlarını denizaşırı pazarlara bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın yakınında durmak zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

    Petrol piyasası üzerindeki etkinin ilk işareti

    Boğazlardaki tanker yığılması, tavan fiyat uygulamasının Ukrayna'daki savaş nedeniyle altüst olan uluslararası petrol piyasası üzerindeki etkisinin ilk işaretini oluşturuyor.

    Petrol tankerleri, Türkiye açıklarında sıraya girdi #2

    Petrol tankerleri, Türkiye açıklarında sıraya girdi #3


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