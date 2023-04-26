Petrol tankerlerinin seyahat süresi 5 kat uzadı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol ticareti yapan tankerlerin seyahat rotasını değiştirdiği için yolları da uzadı. Rusya için en kısa ticaret rotasının ise Türkiye olduğu belirtildi.

AA

Yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol ticaretinin yönü değişti.

Rusya, petrol ticaretinin büyük kısmını Asya'ya kaydırdı.

Avrupa, Rus petrolünün yerine ABD, Afrika ve Latin Amerika'dan ithalatı artırdı.

Bu yeni gelişmeler de petrol ticaretinde tankerlerin seyahat süresi en az beş kat uzun hale geldi.

Uluslararası veri analiz şirketi Kpler'in verilerine göre, Rusya'nın Hindistan'a ham petrol ihracatı Mart 2023 itibarıyla günlük 2 milyon varil sınırına dayandı.

Uzayan sürelerin, gemicilik sektöründeki yatırım ve kazançları da artırdığı dillendiriliyor.

Rusya ile Hindistan arasındaki petrol ticareti artış gösterdi

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş öncesi Şubat 2022'de Hindistan'ın ülkeden ham petrol ithalatı sıfır seviyesinde bulunmasına rağmen, savaşın üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Rusya ile Hindistan arasındaki petrol ticareti dikkat çekici şekilde büyüdü.

Rusya'nın Çin'e petrol ihracatı arttı

Rusya'nın Çin'e petrol ihracatı ise savaşın başından beri ortalama günlük bir milyon varilin üzerinde seyretti.

Petrolün ulaşım süresi uzadı

Savaş sonrası Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargo nedeniyle Rusya'nın ham petrol ihracatının yüzde 90'ını Hindistan ve Çin'e kaydırmak durumunda kalmasıyla, Rus petrol tankerlerinin seyahat süresi savaş öncesindeki ortalama 5-6 güne göre en az 5 kat artarak ortalama 30-35 güne çıktı. Bu süre Çin'e ihracatta 45 güne varabiliyor.

Rus petrol tankerlerinin yen rotaları

Rus petrol tankerleri savaş öncesinde Baltık limanlarından Rotterdam, Fransa ve Belçika'daki alım noktalarına kısa sürede varırken, şu anda Baltık limanlarından çıkan bir petrol tankeri Baltık Denizi'nde seyahatin ardından Danimarka Adaları'nın çevresini dolaşıp Birleşik Krallık suları, Cebelitarık, Malta, Sicilya ve Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıl Deniz'i de aştıktan sonra Hindistan ve Çin'deki limanlara ulaşabiliyor.

Rusya'nın Çin'e ESPO türündeki ham petrol ihracatının bir kısmı Rusya'nın en doğusunda bulunan limanlardan ortalama 5 gün sürüyor.

Rusya için en kısa ticaret rotası Türkiye

Rusya'nın şu anda en kısa ticaret rotası ise Türkiye. Rusya'nın Karadeniz'deki tek ham petrol limanı olan Novorossiysk'ten çıkan petrol tankerleri ortalama 4 günde Türkiye'ye ulaşıyor.

Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol ihracatı Şubat 2022'deki günlük 94 bin 335 varil seviyesinde iken Eylül 2022'de günlük 392 bin 908 varille en yüksek seviyesine çıktı. Rusya, Türkiye'ye Mart 2023'te ise günlük 145 bin 973 varil ham petrol ihraç etti.

Asya ülkelerinden Hindistan ve Çin, giderek daha fazla Rus ham petrolü almasına rağmen Orta Doğu ülkeleri coğrafi yakınlığın da sağladığı avantajla bölgenin en büyük ham petrol tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan Asya'ya son 18 aydır günlük ortalama 5,5 milyon varil ham petrol ihraç ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihracatı da günlük 3 milyon varil seviyesinde. Suudi Arabistan petrolü ağırlıklı olarak Basra Körfezi yakınındaki Ras Tanura limanından yola çıkarak Hürmüz Boğazı ve sonrasında Hint Okyanusu'nu geçerek limanlara ulaşıyor.

Avrupa'ya Latin Amerika ve Afrika'dan petrol tedariki yükselişte

Avrupa'nın Rus petrolünden doğan boşluğu ABD, Batı Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden ithalatını artırarak doldurması da aynı şekilde petrol ticaretinin daha uzun sürmesine yol açıyor.

Brezilya Şubat 2022'de Avrupa'ya günlük 236 bin 959 varil olan ham petrol ihracatını Şubat 2023'te 491 bin varile çıkardı. Brezilya, Avrupa'ya geçen ay ise günlük 325 bin 116 varil ham petrol ihraç etti.

Brezilya'dan Avrupa'ya ortalama petrol ticaretinin süresi ise 20 ile 30 gün arasında değişiyor. İspanya ve Portekiz, Brezilya petrolü için Avrupa'da ilk, Almanya ve Hollanda ise son varış noktası konumunda.

Meksika'nın Avrupa'ya ham petrol tedariki savaş sürecinde değişiklik göstermezken, Guyana'nın kıtaya ham petrol ihracatı savaş öncesindeki neredeyse sıfır seviyesinden geçen ay günlük 270 bin varile kadar çıktı. Trinidad ve Tobacco'nun Avrupa'ya ham petrol gönderimi ise son 8 ayda sürekli artış gösterdi.

Hollanda, Portekiz, İtalya, Almanya ve Fransa, savaş sonrası Latin Amerika'dan ham petrol alımını en fazla artıran Avrupa ülkeleri oldu.

Avrupa'nın Batı Afrika ülkelerinden petrol alımı arttı

Avrupa'nın savaş sonrası Batı Afrika ülkelerinden petrol alımını artırmasıyla, daha fazla petrol tankeri yaklaşık 25 gün süren ticaret rotasını izlemeye başladı.

Batı Afrika ülkeleri arasında Avrupa'ya en fazla ham petrol ihracatını Nijerya yapmasına rağmen savaş sonrası bölgeye ihracatını en fazla artıran ülke Angola oldu.

Angola'nın Avrupa'ya ham petrol ihracatı savaş sonrası sürekli artış göstererek günlük 300 bin varilin üzerine çıktı. Angola, Avrupa'ya Şubat 2022'de günlük ortalama 33 bin varil ham petrol ihraç etmişti.

Hollanda, savaş sonrası Batı Afrika'dan ham petrol alımını en fazla artıran ülke oldu.

Avrupa'da ABD'den ham petrol ithalatında ise savaş sonrası en fazla büyüme Hollanda, İtalya, Finlandiya, Litvanya, İsveç, Danimarka, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Kanada'nın alımlarında görüldü. ABD ham petrolünün büyük bir kısmı Meksika Körfezi'ndeki limanlardan yükleniyor ve ürünün seyahati yaklaşık 20 gün sürüyor.