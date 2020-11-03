Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı

ABD başkanlık seçimleri etkisiyle, sert düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla birlikte düşen altın fiyatları toparlanma sinyali verdi.

ABD başkanlık seçimleri etkisiyle, Libya'nın hızla artan petrol üretiminin yarattığı talep fazlası endişeleriyle ve Avrupa genelinde koronavirüs kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de güçlü dolar, altının kazanımlarını sınırladı.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA;

Brent petrol yüzde 3.26 artışla 38.95 dolar

Batı Teksas yüzde 3.78 artışla 36.90 dolar

Altın yüzde 0.20 artışla 1,891.20 dolar

Gümüş yüzde 0.50 artışla 23.94 dolar

Bakır yüzde 0.89 artışla 6,773.00 dolar

Platin yüzde 0.58 artışla 861.11 dolar

Paladyum yüzde 0.82 artışla 2,238.46 dolar

İÇ PİYASADA ALTININ DURUMU

İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.

EMTİA ANALİZİNE GÖRE GENEL DURUM

İş Yatırım'ın emtia analizinde, spot altının haftanın ilk işlem gününde, ABD seçimlerine bir gün kala ilgi gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Yatırımcıların risk iştahının baskılanması durumunda önemli yere sahip olacak altın, 16 dolarlık primlerle kapanışa doğru yüzde 1’e yakın değer kazandı. Üç ay vadeli kurşun kontraları dışında LME metallerinde de alıcılı bir gün geride bırakıldı. Haftalık bazda görülen stok artışları, kurşunun günü yüzde 1.21 oranında ekside sonlandırmasına sebep olurken, aynı vadeye sahip alüminyum, bakır ve çinko kontratları ise sırasıyla yüzde 0.95, yüzde 0.47 ve yüzde 0.69 oranlarında değer kazandı.

Talep tarafında belirsizliğin korunduğu ortamda, petrole bir iyi haber arz tarafında geldi. Pazartesi günü, Rus petrol şirketleri Enerji Bakanı Alexander Novak ile OPEC üretim kesintilerinin gevşemesinin 3 ay ertelenmesi olasılığını görüştüler. Haber, aktif vade WTI ve Brent kontratlarına olumlu yansıdı ve kapanışa doğru yüzde 3.3'e yakın primler görüldü."