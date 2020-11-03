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- Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı
Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı
- DHA
- 03.11.2020 - 09:57
ABD başkanlık seçimleri etkisiyle, Libya'nın hızla artan petrol üretiminin yarattığı talep fazlası endişeleriyle ve Avrupa genelinde koronavirüs kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de güçlü dolar, altının kazanımlarını sınırladı.
KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA;
Brent petrol yüzde 3.26 artışla 38.95 dolar
Batı Teksas yüzde 3.78 artışla 36.90 dolar
Altın yüzde 0.20 artışla 1,891.20 dolar
Gümüş yüzde 0.50 artışla 23.94 dolar
Bakır yüzde 0.89 artışla 6,773.00 dolar
Platin yüzde 0.58 artışla 861.11 dolar
Paladyum yüzde 0.82 artışla 2,238.46 dolar
İÇ PİYASADA ALTININ DURUMU
İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.
EMTİA ANALİZİNE GÖRE GENEL DURUM
İş Yatırım'ın emtia analizinde, spot altının haftanın ilk işlem gününde, ABD seçimlerine bir gün kala ilgi gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:
"Yatırımcıların risk iştahının baskılanması durumunda önemli yere sahip olacak altın, 16 dolarlık primlerle kapanışa doğru yüzde 1’e yakın değer kazandı. Üç ay vadeli kurşun kontraları dışında LME metallerinde de alıcılı bir gün geride bırakıldı. Haftalık bazda görülen stok artışları, kurşunun günü yüzde 1.21 oranında ekside sonlandırmasına sebep olurken, aynı vadeye sahip alüminyum, bakır ve çinko kontratları ise sırasıyla yüzde 0.95, yüzde 0.47 ve yüzde 0.69 oranlarında değer kazandı.
Talep tarafında belirsizliğin korunduğu ortamda, petrole bir iyi haber arz tarafında geldi. Pazartesi günü, Rus petrol şirketleri Enerji Bakanı Alexander Novak ile OPEC üretim kesintilerinin gevşemesinin 3 ay ertelenmesi olasılığını görüştüler. Haber, aktif vade WTI ve Brent kontratlarına olumlu yansıdı ve kapanışa doğru yüzde 3.3'e yakın primler görüldü."