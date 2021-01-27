Pi Network ile telefondan coin biriktir

Dünyanın en yaygın kripto parasına üreterek büyük ölçekli ekonomi yaratmayı hedefleyen Pi Network , Stellar platformu temel alınarak yaratılmış olan yeni bir kripto varlıktır.

Uygulama ekran blogu akıllı kontrat desteği ile üyeler ve platform dışından geliştiriciler tarafından ana ekran ücretli tanıtımları ve merkeziyetsiz uygulamalar ile desteklenmekte.

Her Saniye Pi Kazan

Kazıma başlandığı andan itibaren uygulama 24 saatlik periyotlar şeklinde her saniye pi kazandırıyor, 3 adet 24 saatlik kazım periyotu tamamlandığında katkıcı rolüne kavuşuyor ve güvenlik çemberi kuruyor. Güvenlik çemberine istendiği kadar üye eklenebiliyor ancak yalnız beşinden faydalanılıyor. Çemberde bulunan her üye temel kazım hızını ve toplam kazım hızını yüzde yirmi oranında artırıyor. Pi ile kazanmak için tüm üyelerin odaklanması gereken tek şey dijital pazar sürecine, Pi ekonomisine ve ekosistemine reel üretim ya da tüketim ile nasıl katkıda bulunacağıdır.

Tek Bir Dokunuşla Üye Ol

Herkes tek bir dokunuşla Pi Network üyesi olabilir ve birkaç dakika içerisinde Picoin bakiyesini artırmaya başlayabilir, bunun için yapılması gereken tek şey aşağıdaki linkleri kullanmaktır.

Davetiyesiz üyelik kabul edilmemektedir.

Davetiye kodu; stonesak

Kazım Periyodunu Başlat Ve Kazan

Her üye yıldırım ikonuna tıklayarak bir kazım periyotu başlatıyor, kullanıcı adına Pi sunucularına aktif, kazım periyotu bittiğinde de pasif mesajı işlenir. Kullanıcı aktif görüldüğünde tüm zaman boyu saatlik temel kazım hızı kadar Pi bakiyesi işlenir. Bununla birlikte o süre boyunca aktif görünen her referans içinde ayrıca temel kazım hızının yüzde 25'i kadar Pi bakiyesi işlenir. Uygulamanın sürekli açık kalmasına gerek yok, yıldırım ikonuna basarak kazım periyodunu başladıktan sonra Pi Coin kazanmaya devam edilir.

Pi Network İle Değer Üretmek Elinde

Sonuç olarak üye Pi coin üretmez yalnızca daha önceden üretilen kısmını zaman içinde katkıları doğrultusunda biriktir. Önemli olan günde bir kez uygulamaya girerek sağ kısımda bulunan yeşil butona basmak ardından bakiyeye eklenen picoin'leri görmek mümkündür. İnsanların katkısı kullanımı ve uygulamayı benimsemesi ile Pi hedeflenen başarıyı yakalayacaktır, Pi ile bir değer üretebilmek tamamı ile üyeler sayesinde gerçekleşecektir.

https://picoinn.com/whitepaper/

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