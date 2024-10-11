Piyasa katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı.

Buna göre katılımcıların enflasyon beklentisi arttı, gecelik faiz beklentisi düştü, politika faizi beklentisi sabit kaldı, yıl sonu dolar kuru beklentisi düştü. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi arttı, 2024 ve 2025 büyüme beklentisi geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 44,11

2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 64 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşti.

CARİ AY SONU GECELİK FAİZ ORANI BEKLENTİSİ: YÜZDE 50,83

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu.

AY SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ: YÜZDE 50

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİLERİ: 36,63 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL iken, bu anket döneminde 36,63 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ: YÜZDE 3,1

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.