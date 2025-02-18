Piyasada son durum! 18 Şubat'ta dolar ve altın fiyatları

AA

Dün doların satış fiyatı 36,2310 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9630 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2597 liradan, euro 37,9450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,2520 liradan alınan dolar, 36,2577 liradan satılıyor.

37,9430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9514 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 45,6603 liradan alınıyor ve 45,8891 liradan satılıyor.

Dolarda yükseliş sürerken euro ve sterlinde sınırlı düşüş yaşanıyor.

ALTIN

Altının ons fiyatı dün 2 bin 899,33 dolardan kapanırken, yeni günde yüzde 0,4 artışla 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

Gram altın: 3 bin 396 lira

Çeyrek altın: 5 bin 759 lira

Cumhuriyet altın: 23 bin 462 lira

Tam altın: 23 bin 34 lira

Yarım altın: 11 bin 516 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 75,1 dolardan satılıyor.

BITCOIN

Kripto para biriminden en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 0,85 ve 814,9 dolar düşüşle ve 95 bin 426 dolara geriledi.