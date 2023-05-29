Piyasalar 29 Mayıs'a nasıl başladı! Seçimin ertesi günü döviz ve altın fiyatları

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Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında dövizde ve altında nasıl bir güne uyanılacağı konuşuluyordu.
İşte o gün geldi. Döviz ve altındaki fiyatlara hep birlikte bakalım.
Dolar yüzde 0,26 arttı. Dolar serbest piyasada 20,0114 liradan alınıyor ve 20,0174 liradan satılıyor.
Euro yüzde 1,07 arttı. Euro 21,4980 liradan alınıyor ve 21,6064 liradan satılıyor.
Sterlin yüzde 0,27 arttı. Sterlin 24,6451 liradan alınıyor ve 24,7687 liradan satılıyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ise yükseliş eğilimine girdi.
Gram altın: 1.253 lira
Çeyrek altın: 2 bin 71 lira
Cumhuriyet altını: 8 bin 440 lira
Tam altın: 8 bin 286 lira
Yarım altın: 4 bin 143 lira