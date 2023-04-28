Piyasalar açıklanmasını bekliyordu! Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu tarihi belli oldu TCMB, piyasaların radarında olan yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacağını duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir yıl içinde dört kez enflasyon raporu yayınlıyor. Bu raporda enflasyona dair tahminleri paylaşıyor.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

Piyasalar için bir yol gösterici niteliği taşıyan raporların ikincisinin gerçekleşeceği tarih açıklandı.

İkinci Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs Perşembe günü

Merkez Bankası'nın ikinci Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II'nin tanıtımı dolayısıyla perşembe günü saat 10.30'da Ankara'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek ve isteyenler ise çeşitli hesaplardancanlı takip edebilecek.

Toplantı takibi için

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.