Piyasalar belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını istiyor

Dünya genelinde artan enflasyon baskısı küresel bazda önemli merkez bankalarını parasal sıkılaşmaya yönlendirirken, söz konusu politika değişimine ilişkin sözle yönlendirmeler önemini koruyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın geçen hafta sürpriz şekilde politika duruşunu değiştirmesinin ardından, dün yaptığı açıklamalar nispeten de olsa belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

FAİZ ARTIŞININ KADEMELİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Faiz artırım ihtimalini ortadan kaldırmayan Lagarde, buna karşın faiz artırımına başlanması için öncelikle varlık alımlarının sonlanması gerektiğini belirtti. Lagarde, faiz artışı yapılması halinde ise bunun kademeli olacağını kaydederek, iletişiminin de gerektiği şekilde önceden sağlanacağını dile getirdi.

Avrupa tahvil piyasalarında Lagarde'ın konuşmasıyla satış baskısının arttığı görülürken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yükselmeye devam ederek yüzde 0,22'ye çıktı.

ABD'DE PERŞEMBE GÜNÜ ENFLASYON AÇIKLANACAK

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,95'e yükselirken, ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin tedirginlik söz konusu fiyatlamada etkili oluyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim ise piyasalardaki fiyatlamalarda risk algısını artıran bir başka unsur olmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin diplomasi trafiği hızlanırken, dün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ABD Başkanı Joe Biden Washington'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Moskova'da bir araya geldi.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBETTİ

Dün, New York borsasında kapanışa yakın artan satış baskısıyla S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Dow Jones endeksi günü yatay seyirle tamamladı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde yatay seyrediyor.