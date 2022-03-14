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    Piyasalar faiz kararlarını bekliyor

    Piyasalar faiz kararlarını bekliyor

    Önümüzdeki hafta Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da ve Türkiye'de merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 00:30
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, küresel ekonomide dünyadaki yüksek enflasyonun daha da artması endişesi yaşanıyor.

    Bölgeden gelen haberler ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar fiyatlamaları büyük ölçüde etkiliyor.

    GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

    Yeni haftada merkez bankalarının atacağı adımlar merak ediliyor.

    16 Mart'ta Amerikan Merkez Bankası, 17 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İngiltere ve Japonya'da da faiz kararları duyurulacak.

    Küresel piyasaların ana odak noktası ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı faiz oranı olacak.

    Bu toplantıda bankanın, 2018 Kasım’dan bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, faiz artışının da 25 baz puan olacağı düşünülüyor.

    Piyasalar faiz kararlarını bekliyor #1

    ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI AŞTI

    Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, ons altın hafta içinde 2 bin 70 dolara kadar geldi.

    Öte yandan Amerikan borsaları art arda beşinci haftalık düşünü kaydetti. Hafta boyunca endekslerdeki kayıp yüzde 3'ün üzerindeydi.

    Piyasalar faiz kararlarını bekliyor #2

    BRENT PETROL 14 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

    Hafta ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus petrolünü yasaklamasıyla, Brent petrolün varil fiyatı 140 dolara kadar çıkarken, 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

    Avrupa'da doğalgaz kontratları bir haftada yüzde 106 artarak 200 euroya ulaştı. Doğalgazın megavatsaati ise 345 euroyu gördü.

    Buğday, bu hafta içinde 14 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini gördü.

    Piyasalar faiz kararlarını bekliyor #3


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